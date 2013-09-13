В Одессе из-за обрушения жилого дома пострадали два человека

16-летний подросток и пожилая женщина пострадали в результате обрушения двухэтажного жилого дома в Одессе.
В Одессе два человека пострадали в результате обрушения двухэтажного жилого дома.
Об этом сообщили в ГС ЧС, передает "Интерфакс-Украина".
Пострадавшие 16-летний подросток и пожилая женщина: подросток госпитализирован, но его жизни ничего не угрожает, а женщина практически не пострадала, у нее ушиб руки.
По предварительным данным, причина обрушения – дождь, который намочил стены и перекрытие, что вызвало ослабление несущих конструкций.
Вместе с тем, по документам, дом не считается аварийным.
Всего в результате обрушения пострадали 4 квартиры в доме по ул. Генерала Ватутина и 1 квартира в доме номер 14: на нее обрушилась часть дома номер 12.
Именно в этой квартире находились пострадавшие. Обрушение произошло вечером 12 сентября.