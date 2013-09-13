В Одессе из-за обрушения жилого дома пострадали два человека

В Одессе два человека пострадали в результате обрушения двухэтажного жилого дома.

Об этом сообщили в ГС ЧС, передает "Интерфакс-Украина".

Пострадавшие 16-летний подросток и пожилая женщина: подросток госпитализирован, но его жизни ничего не угрожает, а женщина практически не пострадала, у нее ушиб руки.

По предварительным данным, причина обрушения – дождь, который намочил стены и перекрытие, что вызвало ослабление несущих конструкций.

Вместе с тем, по документам, дом не считается аварийным.

Всего в результате обрушения пострадали 4 квартиры в доме по ул. Генерала Ватутина и 1 квартира в доме номер 14: на нее обрушилась часть дома номер 12.

Именно в этой квартире находились пострадавшие. Обрушение произошло вечером 12 сентября.