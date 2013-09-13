Потоп в Одесской области: жителей эвакуируют, опубликованы фото

В Одесской области после мощного ливня оказались подотоплены 200 жилых домов, жильцов пришлось эвакуировать.
Об этом сообщает 048.ua.
По данным синоптиков, 12 сентября в Тарутинском и Арцизском районах области прошли мощные дожди, и произошел подъем уровня воды в малых пересыхающих реках Анчорак и Когильник.
В результате населенные пункты Березино, Веселый Кут, Победа, Красное и Тарутино были частично подтоплены.
Кроме того, 12 сентября было перекрыто движение транспорта на трассе Серпневое - Арциз - Татарбунары, прекращено электро- и водоснабжение. Из подтопленных частных жилых домов временно отселены 114 человек, которых размещены в помещении сельского совета и в доме культуры.
В ночь с 12 на 13 сентября подразделения ГС ЧС провели работы по откачке и отводу воды.
В 3:00 13 сентября на всех участках наблюдался постепенный спад воды.
Фото: 048.ua