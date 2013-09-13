Подробности смерти двух человек в Одессе: погибшие были в розыске

Родные и близкие двух молодых людей, тела которых 11 сентября были обнаружены в Одессе в запертом изнутри микроавтобусе Ford Transit, не верят в версию следствия о смерти в результате передозировки наркотиками, сообщает Сегодня.

По их словам, никаких странностей за обоими не было, пристрастия их к наркотикам никогда не замечали, а связь с ними оборвалась еще за два дня до находки автобуса, что противоречит официальной версии.

"Автобус же этот перевозил дорогую киносъемочную технику, по сотне тысяч долларов за единицу. Их могли ограбить, где-то же они пропадали двое суток до того момента, когда автобус подъехал к парковке. Их даже успели в розыск объявить", — рассказывает друг потерпевшего.

В милиции факт обращения близких о пропаже потерпевших подтверждают, но настаивают: состава преступления не видно.

"При них были дорогие телефоны, на столе стоял новенький ноутбук. Даже если вероятный преступник был таким осторожным, что не стал брать гаджеты (по ним злодея найти проще всего), то наличность и золотые украшения он бы взял наверняка. Но все эти вещи остались при погибших", — говорит начальник ЦОС облУВД Владимир Шаблиенк.

В то же время, источник издания сообщил, что установлено предположительное время смерти мужчин. По информации нашего собеседника в УВД, смерть обоих наступила между 9 и 10 сентября — то есть за сутки до того, как микроавтобус появился на парковке.

"Либо охранник магазина по каким-то причинам выдумал историю с заехавшим к ним на площадку микроавтобусом, либо им управлял кто-то третий", — утверждает источник.

Напомним, о подозрительном микроавтобусе в милицию сообщил охранник магазина стройматериалов. По его словам, еще утром тот заехал на парковку магазина и стал поперек, мешая клиентам магазина оставлять свои авто. Все попытки вызвать хозяина микроавтобуса были тщетными, и во второй половине дня охранник набрал "02".

Милиция тоже некоторое время не могла попасть внутрь — машина была заперта.

Как ранее писал "Главред", 11 сентября возле одного из магазинов был обнаружен микроавтобус Ford Transit, а в нем возле самодельного столика и кресел — два бездыханных тела: 35-летнего бизнесмена и 36-летнего работника Одесской киностудии. На столе перед ними лежал пакет с запаянными ампулами с неизвестным веществом, одна из ампул была вскрыта и содержала следы нагрева, рядом лежали инсулиновые шприцы.