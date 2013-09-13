Преступность в украинском Интернете за полгода выросла вдвое

За шесть месяцев 2013 года количество преступлений в украинском сегменте Интернета выросло в два раза.

Об этом сообщил начальник отдела по борьбе с преступлениями в сфере электронной коммерции МВД Олег Заворотний, передает УНИАН.

По его словам, за шесть месяцев обнаружено около 2 тысяч случаев мошенничества в сети Интернет – почти столько же было зафиксировано за весь 2012 год.

В Украине наиболее актуальны две мошеннические схемы: продажа товаров через сеть со 100-процентной предоплатой и не предоставление таких услуг, а также финансовые пирамиды.

"Пирамиды – наиболее социально опасный вид мошенничества, поскольку он связан с большим количеством пострадавших и со значительными суммами убытков. По статистике, вкладчикам возвращается до 40 % средств, но каждый пострадавший надеется на возврат 100 %", - сообщил он.

При этом он отметил, что в Украине все еще нет закона, запрещающего деятельность финансовых пирамид.

"Это имущественные преступления, и отсутствие заявления от потерпевшего не позволяет начать уголовное производство. То есть дело открывается только после обращений пострадавших в милицию, после того, как пирамида развалилась", - пояснил он.

Тем не менее, по его словам, у милиции есть эффективные механизмы противодействия интернет-мошенничеству.

"В июне текущего года МВД проводило операцию под условным названием "Трикстер", то есть – мошенник в сети. Всего лишь за месяц мы зарегистрировали 593 заявления по факту совершения мошенничества и установили 112 преступников, которые их совершали", - отметил представитель МВД.

По его мнению, пока в стране разрабатывается соответствующая законодательная база, безопасность интернет-пользователей в значительной степени зависит от них самих.

Заворотний отметил, что в погоне за дешевизной и получением сверхприбылей граждане часто забывают о собственной безопасности.

"Должны настораживать отсутствие на сайте фактического адреса размещения субъекта хозяйственной деятельности, требования предоставить за товар или услугу 100-процентную предоплату с использованием небанковских платежных систем (таких как электронные деньги), заниженная стоимость товаров, а также использование социальных сетей для их продажи", - сообщил представитель МВД.

Отметим, что украинские хакеры все чаще становятся ньюзмейкерами по всему миру.

В частности, недавно в США начался суд по делу о крупнейшей кибератаке в истории Америки, а один из подсудимых – гражданин Украины.

Кроме того, в США восьмерых хакеров, среди которых были и украинцы, обвинили в организации преступной группировки, которая пыталась украсть 15 млн долларов и военные секреты Пентагона.