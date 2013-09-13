Жертву "мажорного изнасилования" на Львовщине тетя выгнала из дому

От 17-летней Иванны Танчук из Дрогобыча, которая стала жертвой группового изнасилования и пыталась покончить с собой, давно отвернулись родственники, а тетка выгнала из дому за запах сигарет и спиртного, сообщает Сегодня.

По данным издания, Иванна очень рано потеряла мать, но у нее остались две бабушки и тетя. По словам преподавателей девушки из "Колледжа нефти и газа", родственники никогда не приходили и не помогали сироте, она росла "сама по себе".

Долгое время официальным опекуном девочки являлась ее тетя Дарья Климчук, у которой Иванна прожила около года.

"Бабушка Иванки, которая приходится мне сестрой, очень просила помочь сиротке, взять ее к себе на воспитание. Я согласилась, но сразу предупредила, что у меня – дисциплина. Сначала все шло нормально, мы ладили хорошо, я покупала ей все, что было нужно", – рассказала Дарья Климчук.

В дальнейшем тетка отказалась от опекунства, потому что девочка начала задерживаться допоздна, приходила поздно, не в девять, а после одиннадцати, то с запахом алкоголя, то – сигарет.

"Я ее предупреждала, что ты пропадешь, но она меня не слушала", – говорит Дарья.

В конце концов, Дарья пошла в "опекунскую раду" дрогобичского горсовета и заявила: "Не буду ее больше держать у себя".

В то же время, Климчук подтвердила, что к взрослеющей Иванке ходили парни.

По словам Дарьи, она начала встречаться с одним из них – Юрой, которой учится в 19-м училище в Дрогобиче.

"Я слышала, что брат этого Юры привел тех троих, которые ее и изнасиловали. Праздновали они что-то, вот и закрутилось. Иванка сказала в колледже, что едет на лето жить к бабушке, а сама сняла себе квартиру, где и проводила время с друзьями", – рассказала тетя девочки.

Об остальном Дарья вспоминать не хочет, равно как и ходить к Иванне в больницу.

Как ранее писал "Главред", 17-летняя сирота из Дрогобыча Иванна Танчук, по версии следствия, выбросилась из окна пятого этажа. От неминуемой смерти девочку спасло чудо: в полете ее развернуло, и она не ударилась головой об асфальт.

С переломами позвоночника, костей таза и отбитыми внутренними органами она месяц пролежала в больнице Дрогобыча, никому не говоря об изнасиловании. Только на днях потерпевшая рассказала милиции о случившемся. Все это время правоохранители отрабатывали версию о попытке суицида из-за "плохого настроения".

Фото: Сегодня.