Видеорегистратор заснял смертельное ДТП под Одессой

Аварию зафиксировала машина, ехавшая следом
В Одесской области видеорегистратор проезжавшего автомобиля зафиксировал момент смертельного ДТП на трассе.
В аварии пострадали сразу четыре автомобиля, водители двух из них погибли на месте столкновения, сообщает ТСН.
Видеорегистратор одной из машин, ехавшей следом за пострадавшими заснял момент лобового столкновения и страшные разрушения.
Как ранее писал "Главред", в селе Насташино Галицкого района на дороге государственного значения 4 сентября произошло ДТП, в котором погибли три человека, а еще трое попали в реанимацию.
На трассе произошло лобовое столкновение автомобилей Daewoo и Volkswagen, сообщает управлении Государственной службы МЧС в Ивано-Франковской области.