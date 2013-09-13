Видеорегистратор заснял смертельное ДТП под Одессой

В Одесской области видеорегистратор проезжавшего автомобиля зафиксировал момент смертельного ДТП на трассе.

В аварии пострадали сразу четыре автомобиля, водители двух из них погибли на месте столкновения, сообщает ТСН.

Видеорегистратор одной из машин, ехавшей следом за пострадавшими заснял момент лобового столкновения и страшные разрушения.

Как ранее писал "Главред", в селе Насташино Галицкого района на дороге государственного значения 4 сентября произошло ДТП, в котором погибли три человека, а еще трое попали в реанимацию.

На трассе произошло лобовое столкновение автомобилей Daewoo и Volkswagen, сообщает управлении Государственной службы МЧС в Ивано-Франковской области.