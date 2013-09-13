На Одесчине прорвало дамбу, спасатели эвакуируют людей: опубликованы фото

На юге Одесской области прорвало дамбу на реке Когильник, в Арцизском районе.

Прорыв и полное размывание земляной дамбы произошли в пятницу, 13 сентября, около 13.20. Как сообщили в управлении ГСЧС по Одесской области, это произошло из-за сильного дождя.

Как сообщает "Думская", сейчас проводится эвакуация около 400 жителей села Красное, чьи дома оказались подтоплены. Общее число эвакуированных из-за подтопления жителей увеличилось до 500 человек.

В результате прорыва дамбы никто не пострадал, однако спасатели ожидают ухудшения ситуации, поскольку дождь не прекращается.

По данным заместителя губернатора Одесской области Валерия Матковского, в результате наводнения разрушена железная дорога между Березино и Арцизом.

Частично разрушена автомобильная дорога Березино - Веселая Долина. Разрушены 100 метров газопровода, он отключен.

Напомним, как сообщал "Главред", в Тарутинском и Арцизском районах Одесской области из-за длительного дождя произошло частичное подтопление около 200 частных жилых домов.

В населенных пунктах Березино, Веселый Кут, Победа, Красное и Тарутино вода поднялась на 20-30 см, в результате прервалось электро - и водоснабжение этих поселков.

Из подтопленных частных жилых домов временно отселены 114 человек, которые размещены в помещении сельского совета и в доме культуры.

Фото: "Думская"