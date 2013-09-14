Потоп на Одесчине: погибли люди, не ходят поезда, нет света и газа

В Одесской области при потопе, вызванном сильными дождями, погибли двое людей.

Мужчину, который ехал на лошади в г. Арциз убило шаровой молнией вместе с животным, а в Болградском районе 71-летняя жительница с. Новые Трояны погибла в результате падения в воду, сообщает ТСН.

В районе стихийного бедствия размыты железнодорожные пути на нескольких отрезках участка Одесса-Березино между селом Березино и Арцизом, и частично автодорога Березино–Веселая Долина. Разрушены 100 метров газопровода, вследствие чего газоснабжение прекращено.

В населённых пунктах Березино, Весёлый Кут, Победа, Красное и Тарутино оказались частично затоплены около двухсот частных домов и 250 хозяйств, прекращено электро- и водоснабжение, сообщает Таймер.

По данным ОЖД, по указанному участку курсируют преимущественно грузовые поезда, а также один прицепной вагон "Одесса-Березино" пассажирского поезда № 686 сообщением "Одесса-Измаил".

"Сейчас из-за стихии движение поездов приостановлено до спада воды и восстановления пути", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Эвакуированы более 600 человек, из них 90 детей, все они размещены в помещениях сельских советов и в домах культуры. Более 20 человек, среди которых дети, пожилые люди и инвалиды, спасателям пришлось выносить из затопленых домов на руках и переправлять на резиновых лодках.

Как ранее писал "Главред", в пятницу, 13 сентября прорвало дамбу на реке Когильник, в Арцизском районе. На месте чрезвычайного происшествия работает мобильно-оперативная группа Главного управления ГЧС Украины в Одесской области. На место также выехал вице-губернатор области.