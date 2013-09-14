На Донбассе под обвалом погиб горняк

На Донетчине, в городе Шахтерск, под обвалом породы погиб горняк.

Трагедия произошла в 18:5013 сентября на шахте "Яблунивска" ГП "Торезантрацит", на горизонте 200 м, сообщает пресс-служба ГСЧС.

По данным спасателей, рабочий получил семертельные травмы при обрушении породы кровли.

В чса ночи 14 сентября спасатели подразделения Минэнергоугля подняли тело на поверхность. На месте события работала оперативная группа Главного управления ГСЧС в Донецкой области.

Как ранее писал Главред, 6 сентября, в Харцызске Донецкой области на шахте "Иловайская" в такой же ситуации погиб шаштер – произошел обвал породы, в результате чего был смертельно травмирован 47-летний проходчик.