В Крыму погиб любитель подводной охоты

На мысе Плака, возле с. Утес Алуштинского городского совета не вернулся после подводной охоты житель Симферополя 1989 года рождения.

По данным региональной ГСЧС информация о случившемся поступила в оперативно-координационный центр 13 сентября в 03:12.

В поисково-спасательных работах участвовали оперативная группа отделения спасательной части аварийно-спасательного отряда специального назначения в составе 7 человек (в том числе. 1 водолаз), 1 единица автомобильной техники и 1 единица плавсредства.

Погибшего охотника нашли в 08:15 13 сентября.

Тело направлено на судмедэкспертизу. Ситуация находится на контроле ГУ ДСНС Украины в АР Крым.

Как ранее писал Главред, 7 сентября в Мариуполе Донецкой области на камнях в прибрежной зоне было обнаружено тело мужчины с огнестрельной раной. Позже выяснилось, что человек покончил с собой.

Фото: crimean-titles