На борьбу с потопом в Одесской области отправили Бойко

В Одесской области приступила к работе Правительственная комиссия, созданная для организации помощи людям и ликвидации последствий наводнения, во главе с вице-премьер-министром Украины Юрием Бойко.

Об этом "Главреду" сообщили в пресс-службе Кабинета министров.

"Комиссия приступила к работе на месте наводнения. В первую очередь правительственная комиссия организует предоставление помощи людям, обеспечение безопасности населения в зоне стихийного бедствия и проведение защитных и восстановительных работ", – говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, Николай Азаров, комментируя поставленные перед комиссией задачи, подчеркнул, что Виктьор Янукович потребовал, чтобы каждый гражданин в зоне бедствия был защищен, а пострадавшим была предоставлена соответствующая помощь.

Как ранее писал "Главред", в Одесской области при потопе, вызванном сильными дождями, погибли два человека. В районе стихийного бедствия размыты железнодорожные пути на нескольких отрезках участка Одесса-Березино между селом Березино и Арцизом, и частично автодорога Березино–Веселая Долина. Разрушены 100 метров газопровода, вследствие чего газоснабжение прекращено.