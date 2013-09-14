В Мариуполе охранники супермаркета избили американца

В городе Мариуполь двое охранников торгового центра избили гражданина США.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Донецкой области, передает УНН.

Вечером 12 сентября в Октябрьский райотдел милиции обратился американец, который проживает в Украине с 2009 года. Он сообщил, что двое неизвестных нанесли ему легкие телесные повреждения в одном из торговых центров города.

Работники милиции установили, что нападавшими были охранники торгового центра.

В МВД сообщили, что охранники избили иностранца "на почве личных неприязненных отношений".

Напомним, как сообщал "Главред", вечером 1 сентября был зверски избит лидер молодежного крыла Луганской организации партии УДАР Павел Лисянский.