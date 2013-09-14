Масштабный пожар на Донбассе, есть жертвы: опубликованы фото и видео

В городе Макеевка, Донецкой области, днем 14 сентября произошел мощный пожар в многоэтажном жилом доме.

Об этом сообщил местный телеканал "Юнион".

Во время пожара погибли три человека. Еще двое получили травмы, когда, спасаясь от огня, выпрыгнули с 7 этажа.

"В 14:39 к нам поступило сообщение о пожаре на 7 этаже. Локализация пожара была в 16:48, ликвидация – в 17:10. На месте пожара обнаружены тела 2-х погибших мужчин. Из задымленных помещений выведено на воздух 39 человек", - сообщили в пресс-службе ГС ЧС.

Также спасатели подтвердили информацию о других пострадавших, которые прыгнули с седьмого этажа.

"Еще было 2 пострадавших. Мужчина в данный момент находится в реанимации, женщина в скорой помощи по дороге в больницу скончалась", - уточнили в пресс-службе.

На месте происшествия работали 14 спецмашин и 50 человек личного состава.

"Пока тушили пожар, два человека выпрыгнули с седьмого этажа, одна из них – полная женщина. Один человек не успел, сгорел...", - рассказала одна из очевидцев пожара.

По данным медиков, три человека погибли в результате пожара.

"Восемь человек с отравлениями угарным газом и психологическими расстройствами обратились за медицинской помощью. Горели квартиры на шестом, седьмом и восьмом этажах", - сообщили местные журналисты.

Напомним, как сообщал "Главред", 13 сентября два человека погибли из-за мощного наводнения в Одесской области. 14 сентября "большая вода" пришла в Николаев и Херсон.