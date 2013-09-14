В России неизвестный протаранил остановку: четверо погибших

В российском городе Кызыл автомобиль снес остановку общественного транспорта.

В результате погибли четыре человека, сообщили в пресс-службе МВД РФ.

Кроме того, в полиции уточнили, что аварию спровоцировал неизвестный водитель ВАЗ-2109, который совершил наезд на пешеходов в районе остановки и скрылся.

В результате происшествия на месте погибли четыре человека, из них двое несовершеннолетних.

Три человека с различными травмами госпитализированы.

Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Напомним, не так давно похожая трагедия случилась и в Украине: в Сумах иномарка снесла остановку общественного транспорта вместе с магазином, в результате чего два человека погибли и три получили травмы.

7 сентября виновник ДТП был приговорен к восьми годам лишения свободы.