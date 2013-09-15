Масштабный пожар на Донбассе: опубликованы новые видео и подробности

В СМИ появились новые подробности и видео с места масштабного пожара в многоэтажке в Макеевке Донецкой области, в котором погибли три человека. По последним данным, в реанимации сейчас находится один пострадавший.

По словам очевидцев, которые приводит 5 канал, пожарные прибыли на место происшествия практически сразу, но не предоставили людям, оставшимся внутри горящего здания, надлежащей помощи.

Возгорание произошло на седьмом этаже, потом огонь перебросился выше. Из-за этого двое людей выпрыгнули с 7-го этажа, спасаясь от огня. Женщина погибла, мужчина в тяжелом состоянии попал в реанимацию. Еще два человека, по информации 5 канала, погибли в самом доме от отравления угарным газом.

Вместе с тем, по данным телеканала "Донбасс", из окна, спасаясь от пожара, выпрыгнули три человека. Брат с сестрой погибли на месте, их сосед был госпитализирован, а тело еще одного погибшего, по информации журналистов, было найдено в горящем доме.

Огонь был локализован около 17 часов субботы. Сейчас причины трагедии выясняет прокуратура. Всего пожарные, напомним, эвакуировали с места происшествия 39 человек.

Огонь уничтожил две квартиры, на месте происшествия проводятся следственные действия.

Видео с места пожара и рассказы очевидцев

Фото, видео: Юнион, 5 канал, канал "Донбасс".