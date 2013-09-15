Трех погибших горняков нашли в заброшеной шахте на Луганщине

В Луганской области в заброшенной шахте обнаружили тела трех человек, которые несанкционированно добывали уголь.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС, тела спасатели обнаружили в субботу вечером, 14 сентября, вблизи села Индустрия Антрацитовского района в заброшенной несанкционированной шахте на глубине около 80 м.

Предварительная причина смерти - недостаток кислорода в воздухе.

По факту происшествия правоохранительные органы проводиться расследование.

Напомним, 11 сентября на Луганщине в Артемовске из-за задымления из шахты им. Артема были срочно эвакуированы 209 горняков.