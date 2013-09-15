В Харькове псих забросал стоянку взрывчаткой и застрелился

В Харькове неизвестный мужчина влез на крышу многоэтажного дома по улице Академика Ляпунова,11, и открыл стрельбу, потом кинул взрывчатку и застрелился.

По данным источника в правоохранительных органах, по предварительной информации 83-летний мужчина забрался на крышу из собственной квартиры на 9-м этаже, после чего начал стрелять по балконам и автомобилям из самопала, передает "Городской Дозор".

Также по предварительным данным, мужчина страдал психическим расстройством.

По словам очевидцев, утром, 15 сентября, на улице Академика Ляпунова прогремело несколько взрывов,

С крыши дома № 11 по Ляпунова неизвестный мужчина из чего-то самодельного сначала расстрелял стоянку, потом кинул несколько взрывных устройств. Затем застрелился и упал с крыши. Осколки залетали в окна квартир, говорят очевидцы

Пострадавших нет. Ведется следствие.

Напомним, 13 сентября, в центре Киева на проспекте Победы неизвестные обстреляли милиционеров.

Двое парней пытались убежать от правоохранителей. Один из убегавших сделал два выстрела в сторону сотрудников милиции и выбросил пистолет под машины в пробке. Через несколько метров напротив цирка оба были скручены правоохранителями.

фото: Городской Дозор