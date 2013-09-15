В Харькове псих забросал стоянку взрывчаткой и застрелился

Мужчина из чего-то самодельного сначала расстрелял стоянку, потом кинул несколько взрывных устройств и застрелился.
По данным источника в правоохранительных органах, по предварительной информации 83-летний мужчина забрался на крышу из собственной квартиры на 9-м этаже, после чего начал стрелять по балконам и автомобилям из самопала, передает "Городской Дозор".
Также по предварительным данным, мужчина страдал психическим расстройством.
По словам очевидцев, утром, 15 сентября, на улице Академика Ляпунова прогремело несколько взрывов,
С крыши дома № 11 по Ляпунова неизвестный мужчина из чего-то самодельного сначала расстрелял стоянку, потом кинул несколько взрывных устройств. Затем застрелился и упал с крыши. Осколки залетали в окна квартир, говорят очевидцы
Пострадавших нет. Ведется следствие.
Напомним, 13 сентября, в центре Киева на проспекте Победы неизвестные обстреляли милиционеров.
Двое парней пытались убежать от правоохранителей. Один из убегавших сделал два выстрела в сторону сотрудников милиции и выбросил пистолет под машины в пробке. Через несколько метров напротив цирка оба были скручены правоохранителями.
фото: Городской Дозор