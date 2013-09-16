На Полтавщине горит цех Крюковского вагоностроительного завода

Ночью 16 сентября на территории ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" в г. Кременчуге Полтавской области произошел крупный пожар.

По информации Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям возгорание произошло в 2 ч. 40 мин. в одноэтажном здании цеха по изготовлению колесных пар. Огнем уничтожена кровля цеха на площади около 800 кв. м.

Подразделения ГСЧС не допустилираспространения огня на другие цеха завода и к 6 час. 30 мин. Смогли локализовать пожар.

Его ликвидация продолжается. К тушению привлечены 9 отделений ГСЧС. Причина пожара устанавливается. Жертв и пострадавших нет.

На месте происшествия работает оперативная группа Управления ГСЧС в Полтавской области.

Как ранее писал "Главред", 15 сентября в Макеевке Донецкой области произошел масштабный пожар в многоэтажке, в котором погибли три человека. Еще один пострадавший находится в реанимации.

Возгорание произошло на седьмом этаже, потом огонь перебросился выше. Из-за этого двое людей выпрыгнули с 7-го этажа, спасаясь от огня. Женщина погибла, мужчина в тяжелом состоянии попал в реанимацию. Еще два человека погибли в самом доме от отравления угарным газом.