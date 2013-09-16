В ДТП на Житомирщине погибли три человека

В Житомирской области 15 сентября произошло лобовое столкновение, в результате которого погибли три человека.

Об этом сообщает пресс-служба ГС ЧС.

ДТП произошло в селе Александровка, Новоград-Волынского района, около 22:50.

По данным спасателей, столкнулись два легковых автомобиля, три человека от полученных травм скончались на месте.

Еще один пострадавший госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Напомним, как сообщал "Главред", 12 сентября в Сумах перевернулась маршрутка. В результате аварии погибли два пассажира маршрутки, еще 14 пострадали.