На Николаевщине задержанный грабитель угнал милицейскую машину

В Николаевской области, изрядно выпивший местный житель, которому продавец отказалась дать в долг бутылку водки, ранил ножом двух людей и сбежал на служебной милицейской машине, сообщает Сегодня.

"Когда продавец отказала парню, тот схватил нож и ранил ее в лицо. Женщина выбежала на улицу и стала звать на помощь. Отозвался прохожий, но хулиган его также ранил ножом, и скрылся", – говорится в сообщении пресс-службы николаевской областной милиции.

Милиция догнала грабителя на околице села. Его задержали, но преступник умудрился в наручниках сесть за руль милицейской машины и сбежать на ней.

Улучив момент, нарушитель оттолкнул следователя, сел за руль служебного авто и скрылся, чуть не сбив милиционеров.

Преступника все-таки задержали в 10 км от места происшествия, уже на территории Херсонщины.

Как ранее писал "Главред", в Мариуполе 12 сентября охранники торгового центра избили гражданина США.

Американец заявил в милицию, что двое неизвестных нанесли ему легкие телесные повреждения в одном из торговых центров города. Работники милиции установили, что нападавшими были охранники торгового центра, которые избили иностранца "на почве личных неприязненных отношений".