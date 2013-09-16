В Крыму пьяный сбушник выстрелил азербайджанцу в глаз

На прошлой неделе в Крыму произошел инцидент - старший оперуполномоченный управления СБУ в Сумской области в нетрезвом состоянии выстрелил из травматического пистолета в лицо гражданину Азербайджана, в результате чего тот лишился глаза.

Инцидент произошел на железнодорожной станции "Симферополь". Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах Крыма сообщает УНИАН.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 УКУ (причинение тяжких телесных повреждений).

Сотрудник линейного отдела милиции на станции "Симферополь" сообщил УНИАН, что "один мужчина выстрелил в лицо другому мужчине из травматического пистолета калибра 9 мм".

Стрелка задержали на месте. Информацию о том, что стрелявший является сотрудником СБУ, в ЛОМе не комментируют.

Ранее "Главред" сообщал, что на днях Ленинский райсуд Севастополя оставил на свободе сбушника Михаила Анисимова, подозреваемого в деле о резонансном ДТП с участием "скорой", где погибли два медика.