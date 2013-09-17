Масштабный пожар на Донбассе: спасателей обвиняют в гибели людей

Вчера, 16 сентября, люди прощались с погибшими во время масштабного пожара в многоэтажке в Макеевке Донецкой области. Очевидцы трагедии винят в гибели близких спасателей, которые, по их словам, были не готовы тушить пожар и спасать людей.

Свидетели говорят, что на происшествие приехали молодыеи неопытные пожарные, которые не знали, что делать. Кроме того, они утверждают, что пожарная машина приехала без воды, а лестница даже не раскладывалась, сообщает ТСН.

36-летний мужчина, выпрыгнувший с 7 этажа, находится в состоянии травматического шока. Он не может ответить, что и где горело. Врачи пока не рискуют ему говорить, что его сестра и зять погибли во время пожара, чтобы не ухудшить его состояние.

В прокуратуре не исключают, что к смерти людей привела халатность спасателей и уже начали служебное расследование по факту.

В свою очередь спасатели настаивают, что в гибели виноваты сами погорельцы, которые долгое время пытались потушить пожар самостоятельно и поздно вызвали чрезвычайников.

Пожарные демонстрируют исправную автолестницу, которая прибыла уже после того, как люди прыгали из окна, и продолжают оправдываться: мол, ловить людей, выпрыгивающих из высоты выше 5 этажа, – бесполезно. По словам пожарных, большинство их подразделений даже не имеют брезентов для спасения людей, потому что они неэффективны. Эти брезенты просто не выдерживают людей, которые выбрасываются из многоэтажных домов, и спасти пострадавших невозможно.

Как ранее писал "Главред", 14 сентября после возгорания в высотке, двое людей, не дождавшись помощи, выпрыгнули из окна 7 этажа. Женщина погибла, мужчина с тяжелыми травмами попал в реанимацию, еще двое жильцов дома умерли, отравившись угарным газом.

Фото, видео: ТСН.