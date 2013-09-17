ДТП на Луганщине: легковушка протаранила автобус, погибли три человека

В Луганской области в г. Лисичанске столкнулись легковушка и автобус.

Как сообщили в Госслужбе ЧС Украины, столкновение произошло вечером понедельника, 16 сентября.

Согласно сообщению, столкнулись "Ореl" и автобус ЛАЗ. В результате ДТП в легковушке погибли три человека.

На месте происшествия работала оперативная группа ГСЧС в Луганской области.

Напомним, в Житомирской области 15 сентября произошло лобовое столкновение, в результате которого погибли три человека.



По данным спасателей, столкнулись два легковых автомобиля, три человека от полученных травм скончались на месте.



Еще один пострадавший госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Фото: sai.gov.ua