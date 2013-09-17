ЧП в Сумах: из-за инсульта на уроке физкультуры ребенок 5 суток находится в коме

В среду, 11 сентября, в одной из школ Сум произошло ЧП – на уроке физкультуры у девочки случился инсульт. Сейчас она лежит в реанимации Сумской областной клинической больницы и до сих не пришла в сознание.

Ее состояние врачи оценивали как крайне тяжелое, сообщает "Данкор".

Директор школы №20, где произошло ЧП, рассказала, что девочка училась у них с первого класса" "Девочка способная, хорошая, милая. Спортсменка. У нее первый взрослый разряд по дзюдо - это серьезный уровень подготовки. Девочка принимает участие во всех спортивных соревнованиях, которые проводятся в школе. Она выручала нас очень здорово. Что произошло в организме подрастающего ребенка во время этого урока, я вам сказать не могу – я не специалист".

"У нас проходил первый урок, - рассказала учитель физкультуры Светлана Левченко. - Я еще спросила: "Жалобы на здоровье есть?". В тот день жалоб не было. Дети бежали, был разминочный бег, чередующийся с ходьбой. Доли секунды – девочка упала. У нее начались судороги - похоже на приступ эпилепсии. Пытались привести ее в чувство нашатырем, у нее западал язык, мы открывали ей рот, чтобы она могла дышать, измерили давление – 90 на 60. Мы с ней разговаривали, и было такое впечатление, что она нас слышит, хотя и была без сознания… "Скорая" приехала в течение шести минут – быстро, но для меня это было вечностью.

Сергей Бережной, заведующий реанимацией Сумской областной больницы рассказал: "Ребенок 15 лет поступил к нам в отделение после обследования на КТ с подозрением на инсульт. В настоящее время состояние ее крайне тяжелое: запредельная мозговая кома, девочка находится на искусственной вентиляции легких. Показатели гемодинамики едва удерживаются медикаментозно. Продолжается интенсивная терапия".

На вопрос о причинах заболевания и можно ли было его диагностировать заранее, врач заметил: "Учитывая такую клиническую картину (стремительное нарастание симптоматики), скорее всего, это разрыв аневризмы сосудов головного мозга. Это встречается у детей редко, но бывает. У взрослых, особенно у людей пожилого возраста, бывает чаще. Можно ли это было предвидеть?! Я думаю, что нет. Данные литературы говорят об этом. Предвидеть это сложно. Это могло случиться в любом месте: в постели, в туалете, в трамвае, в троллейбусе… Диагностировать такую патологию во время медосмотров нельзя. Диагностировать ее можно только компьютерной томографией".

Ранее "Главред" сообщал, что в ноябре 2013-го в Николаеве скончался 13-летний ребенок. Ученик потерял сознание прямо на уроке, его доставили в больницу, и там он умер. Как рассказали в школе, мальчик неоднократно терял сознание и жаловался на головную боль.

Фото: dancor.sumy.ua