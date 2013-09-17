В Севастополе при пожаре в общежитии погибли люди

Утром 17 сентября в одном из севастопольских общежитий, в Ленинском районе города, возник пожар, при ликвидации которого спасатели обнаружили тела двух погибших.

Звонок в Службу спасения "101" Управления ГСЧС Украины в г. Севастополе поступил в 05:22, сообщает УНИАН.

По прибытии спасателей на место пожара, было установлено, что горит общая кухня на 3-м этаже общежития, в которой были обнаружены тела двух погибших.

Пожар площадью 70 кв м локализован в 06:06. Ликвидация пожара продолжается.

По информации Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в ликвидации пожара участвовали 1 и 2 отделения Государственной пожарно-спасательной части №1 Управления ГСЧС Украины в г. Севастополе.

Вероятная причина пожара – неосторожность во время курения.

Как ранее писал "Главред", 14 сентября в Макеевке, при пожаре в высотке двое людей, не дождавшись помощи, выпрыгнули из окна 7 этажа. Женщина погибла, мужчина с тяжелыми травмами попал в реанимацию, еще двое жильцов дома умерли, отравившись угарным газом.

Фото: podrobnosti.ua