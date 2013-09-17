Опубликованы фото ДТП на Луганщине, где погибли три человека

В Сети появились фото ДТП на Луганщине, где погибли три человека.

Напомним, авария случилась в понедельник, 16 сентября, вечером в Лисичанске Луганской, когда 37-летний водитель Opel Omega на полосу встречного движения и врезался в автобус ЛАЗ-5207, который двигался во встречном направлении.

В результате ДТП водитель и двое пассажиров автомобиля Opel от полученных травм погибли на месте происшествия.

Напомним, в Житомирской области 15 сентября столкнулись два легковых автомобиля, погибли три человека. Еще один пострадавший госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Фото: sai.gov.ua