Подробности пожара в Севастополе: осиротел 5-летний ребенок

При пожаре в севастопольском общежитии погибли мужчина и женщина,у которых остался пятилетний ребенок.

По данным пресс-службы управления ГосЧС в Севастополе, пожар произошел в здании по ул. Коммунистической.

"На месте пожара, в одной из комнат, были обнаружены тела двух погибших: мужчины 1970 года и женщины 1980 года рождения, которые находились в одной из комнат. По словам очевидцев, у погибших остался пятилетний ребенок, которого вывели из горящего здания", – говорится в сообщении.

Српасатели сообщают, что в пожаре пострадали еще трое людей: женщина, ее 10-летний ребенок и 19-летняя девушка, которых спасатели вытащили из окна горящего здания.

Кроме того, на кухне общежития находился газовый баллон, который пожарные постоянно охлаждали, чтобы избежать его взрыва от перегрева.

Причина пожара устанавливается.

Как ранее писал "Главред", утром 17 сентября в одном из севастопольских общежитий, в Ленинском районе города, возник пожар, при ликвидации которого спасатели обнаружили тела двух погибших.

Звонок в Службу спасения "101" Управления ГСЧС Украины в г. Севастополе поступил в 05:22.

По прибытии спасателей на место пожара, было установлено, что горит общая кухня на 3-м этаже общежития, в которой были обнаружены тела двух погибших. Пожар площадью 70 кв м был локализован в 06:06.

Фото, видео: sv.mns.gov.ua