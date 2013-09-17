На заводе в Днепропетровске рухнула крыша цеха: погиб рабочий

На территории предприятия "Днепротяжмаш" при ведении работ по очистке крыши произошло разрушение кровли производственного цеха, в результате чего погиб рабочий, еще один травмирован.

По информации пресс-службы прокуратуры Днепропетровска, трагедия произошла в цехе литейно-механического производства тюбингов. Во время выполнения работ по очистке крыши цеха произошло разрушение кровли, в результате чего пятеро работников указанного предприятия упали с высоты около 12 метров.

"Двое рабочих, которые не были закреплены страховыми поясами, получили телесные повреждения. В результате ушибленной травмы тела и головы 38-летний пострадавший в этот же день умер в реанимационном отделении больницы им. Мечникова. Другой 29-летний мужчина сейчас находится в больнице с ушибом грудной клетки и переломом левого предплечья", – говорится в сообщении.

По факту нарушения правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью на производстве, повлекшего гибель человека, начато уголовное производство по ч. 2 ст. 272 УК Украины. Процессуальное руководство по уголовному производству осуществляет прокуратура Ленинского района Днепропетровска.

Как ранее писал "Главред", в августе на территории одного из львовских предприятий, при обследовании аварийной металлической конструкции неработающего конвейера длиной 12 м произошло обрушение конструкции. Один из рабочих, мужчина 1950 г.р. скончался от полученных травм, другого мужчину, 1965 г.р., в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи.

Фото: dnp.slando.ua