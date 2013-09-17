Масштабное ДТП в Одессе: столкнулись 7 машин, опубликованы фото и видео

Вечером 16 сентября на так называемом Красном кресте в Одессе столкнулись семь автомобилей.

Все началось со столкновения груженого глиной КамАЗа и Fiat, двигавшихся во встречном направлении, сообщает Думская.net.

Ударом малолитражку отбросило на несколько метров, а КамАЗ, уходя от столкновения со встречным потоком, протаранил ряд машин, стоявших на перекрестке.

Трое участников аварии госпитализированы с травмами разной степени тяжести. Погибших нет.

У КаМАЗа слегка поцарапан бампер. А Fiat просто очень повезло: удар прошел по касательной, а на встречке отброшенную машину никто не сбил.

Как ранее писал "Главред", в августе в Киеве произошло ДТП, в котором столкнулись сразу пять легковушек.

Напомним, в США в масштабной аварии столкнулись более 40 автомобилей, а возникшая пробка растянулась на 8 км.

Фото: Думская.net., видео andrmasarik