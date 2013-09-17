На Луганщине шестые сутки не могут погасить пожар в шахте

Работы по тушению пожара на шахте им. Артема государственного предприятия "Луганскуголь" в Артемовске, который начался 11 сентября, до сих пор не завершены.

По данным пресс-службы Профсоюза работников угольной промышленности Украины, спасатели приняли решение изолировать место пожара от доступа кислорода, чтобы потушить пламя и для этого устанавливают специальные перемычки. Три из шести таких перемычек уже установлены. Еще две перемычки планируется установить сегодня, а последнюю горноспасатели установят завтра.

Пострадавший при аварии 48-летний горнорабочий очистного забоя, госпитализированный в ожоговый центр Луганска, находится в стабильном состоянии. 47-летний горнорабочий очистного забоя, который не вышел на поверхность, признан пропавшим безвести.

Как ранее писал "Главред", пожар на шахте "Артема" ГП "Луганскуголь" в городе Артемовск Луганской области начался 11 сентября в 8:10.

208 горняков самостоятельно поднялись на поверхность, при этом один из них был травмирован. Однако один шахтер пропал безвести и его судьба до сих пор неизвестна.

Работа шахты временно приостановлена.

Фото: foto-planeta.com