В ДТП за границей пострадали четверо украинцев

За один день, 14 сентября, в автокатастрофах, произошедших в Чехии и Турции, пострадали шесть наших сообечественников.

Об этом на брифинге в МИД Украины сообщил директор департамента информационной политики ведомства Евгений Перебийнис.

В чешском ДТП из четверо украинцев, проживавших в Праге, пострадали двое. Они получили травмы разной степени тяжести и были доставлены в больницу города Острава.

"Как сообщает консульство Украины в городе Брно, согласно сообщению чешской полиции, 14 сентября 2013 года автомобиль, в котором ехали четверо граждан Украины, выехал на встречную полосу и вылетел в кювет", – сказал Перебийнис.

Перебийниса подчеркнул, что консульство следит за ситуацией и готово предоставлять пострадавшим необходимую помощь.

В Турции наши соотечественники стали участниками масштабной аварии, когда автобус с 40 пассажирами, среди которых было четверо наших сограждан, слетел в кювет возле города Мармарис в провинции Мугла. 12 человек попали в больницу. Среди них были и двое украинцев, которые отдыхали в Турции.

По данным МИД, никто не получил серьезных травм. Украинцам оказали первую медицинскую помощь и отпустили домой.

Как ранее писал "Главред", в августе автобус с украинцами попал в аварию в Румынии, из-за чего пострадали 7 человек.

Авария произошла из-за грузовика, выехавшего на обгон автобуса с украинцами. Из кузова автомобиля выпало бревно и попало в боковую часть автобуса с туристами.