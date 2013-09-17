На Днепропетровщине регионал сбил человека на переходе

В Днепропетровской области директор Павлоградского химзавода, депутат областного совета от Партии регионов Леонид Шиман проехал на красный свет и сбил человека на пешеходном переходе.

Об этом сообщает ТСН.

Наезд произошел среди бела дня: 28-летний мужчина переходил дорогу на зеленый свет, когда из очереди, стоявшей перед светофором, вылетел джип.

На большой скорости он начал объезжать пробку по разделительной полосе.

Заметив пешехода, он стал тормозить, но избежать столкновения не смог. Сбитого мужчину на "скорой" доставили в нейрохирургию областной больницы с многочисленными ушибами, черепно-мозговой травмой и переломом основания черепа.

Отметим, что Шимана называют самым влиятельным человеком в городе. Депутат уже пообещал оказать пострадавшему необходимую помощь для лечения и реабилитации.

По факту ДТП открыто уголовное производство.

"Водитель сейчас допрошен. Он не отрицает свое пребывание за рулем. Вопросы доказанности вины или ее отсутствия будут уже решены после установки непосредственно механизма ДТП, проведения автотехнической экспертизы", - отметили в прокуратуре.

Видео: ТСН