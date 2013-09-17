На Прикарпатье разбился легкомоторный самолет: двое погибших

На Ивано-Франковщине разбился легкомоторный самолет "Зодиак", оба члена экипажа погибли.
В Ивано-Франковской области сегодня, 17 сентября, упал спортивный самолет "Зодиак".
Об этом сообщает ТСН.
По предварительной информации, в двухместном самолете находились 24-летний пилот и 47-летний механик. Оба члена экипажа погибли.
Также стало известно, что за штурвалом был сын владельца самолета – известного украинского авиатора.
По информации местных жителей, из самолета пошел дым, после этого он упал.
Возгорание самолета они потушили подручными средствами. Поблизости места падения самолета находятся частные жилые дома.
Видео: ТСН