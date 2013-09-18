На Херсонщине взорвалась пасека, есть погибший и раненый

Во вторник, 17 сентября, вечером в Херсонской области на пасеке взорвался неустановленный предмет, в результате чего один человек погиб, в еще один – пострадал.

Об этом "Главреду" сообщила пресс-служба ГосЧС.

Трагедия произошла в 21:15 в поле возле с. Вишневое Верхнерогачицкого района во время работ на пасеке, когда произошел взрыв неустановленного предмета, в результате чего погиб 1 человек и 1 человек пострадал, который был госпитализирован в Каменка-Днепровскую центральную районную больницу Запорожской области.

Причина и обстоятельства происшествия устанавливается. По факту происшествия правоохранительными органами начато следствие.

Ранее "Главред" сообщал, что в Одесской области милиция нашла целый арсенал оружия и взрывчатки на приусадебном участке одного из жителей Овидиопольского района, который занимался поиском оружия времен Великой Отечественной войны.

Свои опасные находки он раскладывал по ульям, пчелы в которых уже давно не жили. О том, что хранение этого арсенала не только противозаконно, но и опасно для жизни, мужчина не задумывался.

Фото: deyerler.org