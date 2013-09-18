Опубликовано новое видео с места крушения самолета в Коломые, где погибли два человека

В Сети появилось новое видео с места крушения легкомоторного самолета, который 17 сентября разбился на Прикарпатье в Коломые, где погибли два человека.

Напомним, авария случилась около 17:00. Спасателям поступило сообщение о том, что в г. Коломыя, на ул. Обертинская, неподалеку от жилого дома № 25 упал цельнометаллический двухместный одномоторный легкий самолет Zodiac-601, принадлежавший Прикарпатской детско-юношеской спортивной ассоциации малой авиации.

В результате падения произошло возгорание самолета. Два человека, находившиеся в кабине самолета, погибли. При падении летательного аппарата была повреждена линия электропередач

В ликвидации последствий авиакрушения участвовали 13 челеловек личного состава и 4 единицы техники. Причина авипроисшествия устанавливается.

Ранее "Главред" сообщал, что на днях в соседней Тернопольской области произошло крушение мотодельтаплана (фото), из-за чего погиб его пилот. Как оказалось, мужчина стал третьим членом из одной семьи, погибшим именно таким образом.

Фото: if.mns.gov.ua, видео: 5 канал