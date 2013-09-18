ДТП на Житомирщине: ДТП дорогу засыпало тортами, опубликованы фото и видео

В Житомирской области столкнулись сразу четыре грузовика, пострадали два водителя, которые были госпитализированы.
Об этом сообщает Житомир.info.
ДТП произошло возле автозаправки в Радомышльском районе около 5.30 утра.
Одна из фур перевозила торты, другая – металлические конструкции, еще две были пустыми.
В результате аварии водители автомобилей Iveco и Mersedes с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу.
На месте ДТП работали сотрудники ГАИ.
Сейчас проводятся следственно-оперативные мероприятия, устанавливаются причины и виновники происшествия.