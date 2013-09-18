ДТП на Житомирщине: ДТП дорогу засыпало тортами, опубликованы фото и видео

В Житомирской области 18 сентября на трассе Киев-Чоп столкнулись четыре фуры. В результате аварии на дорогу высыпалось множество тортов.

Об этом сообщает Житомир.info.

ДТП произошло возле автозаправки в Радомышльском районе около 5.30 утра.

Одна из фур перевозила торты, другая – металлические конструкции, еще две были пустыми.

В результате аварии водители автомобилей Iveco и Mersedes с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу.

На месте ДТП работали сотрудники ГАИ.

Сейчас проводятся следственно-оперативные мероприятия, устанавливаются причины и виновники происшествия.