Под Севастополем разбился военный вертолет, есть пострадавшие - СМИ

Под Севастополем на аэродроме "Бельбек" при заходе на посадку рухнул военный вертолет МИ-24. На борту находились командир вертолета, штурман и борт-техник.

Как стало известно, это вертолет министерства обороны Украины. Из трех человек экипажа пострадал только штурман. Он в тяжелом состоянии находится в больнице, пишет sevastopol.su.

Официальных сообщений по этому поводу пока нет. На аэродроме уже работает спецкомиссия.

Пока лишь известно, что летала пара вертолетов. У одного из них отказало рулевое управление. Неуправляемый вертолет ударился о землю.

В гражданском аэропорту "Бельбек" все пассажирские рейсы отменены до 7:00 утра.

В пресс-центре ВМСУ заявили, что упавший вертолет — не их. Пресс-служба ЧФ РФ также открестилась от катастрофы, добавив, что у России в Севастополе просто нет вертолетов такой марки. Информацию удалось получить лишь в Минобороны Украины, да и то неофициально, пишет Вести.

"Это машина сухопутных войск Украины, — рассказали источники в Миноброны. — Прилетела из Херсона и при посадке зацепила винтами землю. Ничего особенно страшного не произошло — при жесткой посадке вертолет только погнул свои винты, а штурман разбил немного голову. Ему оказана медицинская помощь. Состояние человека удовлетворительное".

Напомним, 17 сентября, на Ивано-Франковщине разбился легкомоторный самолет "Зодиак", оба члена экипажа погибли