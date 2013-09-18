В крупном ДТП в Кировограде пострадали 12 человек: опубликованы фото и видео

Удар был такой силы, что маршрутку вынесло на обочину, и она ударилась об опору линии электропередач.
В результате ДТП пострадали 12 человек, сообщает 0522.ua.
Легковушку выбросило на встречную полосу, где ехала маршрутка с людьми. Удар был такой силы, что маршрутку вынесло на обочину, и она ударилась об опору линии электропередач.
В салоне маршрутки находилось 10 пассажиров. По счастливому стечению обстоятельств, они получили незначительные травмы и ушибы.
А вот водителя легковушки с тяжелой черепно-мозговой травмой госпитализировали в больницу.
Напомним, 18 сентября, в Житомирской области на трассе Киев-Чоп столкнулись четыре фуры.
В результате аварии пострадали два водителя, которые были госпитализированы. Тавкже на дорогу высыпалось множество тортов.