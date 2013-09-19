На Виннитчине отравились 8 человек

В среду, 18 сентября, вечером в Винницкой области произошло ЧП – отравились 8 человек, которые в ночь на четверг, 19-го, были доставлены в больницу с пищевым отравлением.

Накануне в с. Вишенка Литинского района две семьи вместе ужинали, а ночью в 02:40 они были доставлены в Центральную районную больницу с предварительным диагнозом - пищевое отравление.

Госпитализированы 8 человек, из них 4 ребенка, при этом двое из детей находятся в тяжелом состоянии. Причина заболевания устанавливается.

Ранее "Главред" сообщал, что в августе на Прикарпатье в городе Тлумач в областную инфекционную больницу с признаками пищевого отравления госпитализированы 46 человек (из них 2 детей), которые праздновали свадьбу в одном из ресторанов города.