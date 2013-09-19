На Кировоградщине арестован серийный убийца – СМИ

В Кировоградской области сотрудники Светловодского горотдела милиции задержали 47-летнего местного жителя за совершение разбойного нападения.

Злоумышленник на одной из улиц райцентра, угрожая расправой, отобрал у прохожей сумку с личными вещами, сообщает Гре4ка.info

Подозреваемый арестован. Ему сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 187 УК Украины (разбой).

Сейчас проводится проверка его причастности к совершению нескольких убийств. Для полного и объективного расследования обстоятельств событий создана следственно-оперативная группа из числа работников прокуратуры и милиции.

Ранее "Главред" сообщал о смерти другого серийного убийцы – Анатолия Оноприенко, который 27 августа умер в Житомирской тюрьме. На совести маньяка – 52 человеческие жизни.