Подробности крушения вертолета под Севастополем: повреждены винты и шасси

Органы военной прокуратуры открыли уголовное производство по факту крушения боевого вертолета Ми-24 на аэродроме "Бельбек" под Севастополем. Кроме того, стали известны некоторые подробности крушения.

По данным пресс-службы прокуратуры Крымского региона по надзору за законностью в военной сфере, установлено, что во время посадки на высоте десяти метров вертолет начал неконтролируемо вращаться вокруг оси, резко снизился и ударился о взлетную полосу.

Во время падения вертолет получил многочисленные повреждения: разрушение винтов, правой консоли, шасси, фонарей кабин, фюзеляжа.

Как сообщали в пресс-службе, руководил Ми-24 экипаж в составе трех человек. Двое из них госпитализированы в Военный медицинский клинический центр Крымского региона Украины.

"Врачи говорят, что их состояние удовлетворительное. Командир экипажа в госпитализации не нуждался", - говорится в сообщении.

Вертолет принадлежит Сухопутным войскам Вооруженных Сил Украины, он был командирован в Севастополь для участия в учениях.

На месте крушения работает следственная группа, бортовой самописец вертолета изъят.