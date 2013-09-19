Стали известны подробности ДТП с украинцами в Румынии: новые фото и видео

Число украинских туристов, пострадавших в аварии по дороге из Болгарии, возросло.
В Румынии во время ДТП погибли двое украинских туристов, еще пятеро были госпитализированы.
Об этом сообщили в МИД Украины, передает УНИАН.
Напомним, ранее сообщалось о двух погибших и четырех пострадавших гражданах Украины.
По данным Генерального консульства Украины в Сучаве, 19 сентября в результате аварии автобуса, который перевозил украинских туристов, в уезде Вранча погибли двое наших соотечественников, еще пятеро получили ранения различной степени тяжести.
Пострадавшие доставлены в местную больницу скорой помощи.
На месте происшествия находится Генеральный консул Украины в Сучаве, а дело взято под контроль Генерального консульства и МИДа.
Напомним, как сообщал "Главред", в ночь на 19 сентября автобус с украинскими туристами перевернулся на въезде в село Марашешти.
По данным полиции, скорее всего, водитель автобуса заснул за рулем. Несколько десятков из почти 80 пассажиров получили медицинскую помощь на месте.
На место прибыли семь машин скорой помощи и несколько экипажей полицейских и пожарных.
Туристы из Украины возвращались из отпуска в Болгарии.
Фото и видео: monitorulvn.ro