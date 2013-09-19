Стали известны подробности ДТП с украинцами в Румынии: новые фото и видео

В Румынии во время ДТП погибли двое украинских туристов, еще пятеро были госпитализированы.

Об этом сообщили в МИД Украины, передает УНИАН.

Напомним, ранее сообщалось о двух погибших и четырех пострадавших гражданах Украины.

По данным Генерального консульства Украины в Сучаве, 19 сентября в результате аварии автобуса, который перевозил украинских туристов, в уезде Вранча погибли двое наших соотечественников, еще пятеро получили ранения различной степени тяжести.

Пострадавшие доставлены в местную больницу скорой помощи.

На месте происшествия находится Генеральный консул Украины в Сучаве, а дело взято под контроль Генерального консульства и МИДа.

Напомним, как сообщал "Главред", в ночь на 19 сентября автобус с украинскими туристами перевернулся на въезде в село Марашешти.

По данным полиции, скорее всего, водитель автобуса заснул за рулем. Несколько десятков из почти 80 пассажиров получили медицинскую помощь на месте.

На место прибыли семь машин скорой помощи и несколько экипажей полицейских и пожарных.

Туристы из Украины возвращались из отпуска в Болгарии.

Фото и видео: monitorulvn.ro