В Одессе толпа чуть не линчевала водителя, который сбил ребенка

В Одессе после ДТП, один из участников которого сбил ребенка и, не остановившись, поехал дальше, чуть не растерзали прохожие.

Об этом сообщают "Вести".

Как выяснилось, на улице Столбовой "Ауди", которая неслась на большой скорости, протаранила "Жигули", выехала на тротуар и сбила 12-летнего мальчика.

После этого, даже не остановившись, водитель поехал дальше, однако врезался в еще несколько машин и остановился у входа в опорный пункт милиции.

Местные жители попытались учинить самосуд над водителем, жизнь и здоровье которого спас участковый, который выбежал на улицу из-за шума.

Сбитый ребенок получил серьезные травмы: у него зафиксированы сотрясение мозга и открытый перелом руки, а также большая потеря крови.

Мальчик был отправлен на "скорой" в больницу.