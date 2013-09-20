На Донбассе вторые сутки горит шахта: почти 130 горняков подняты на поверхность

В Донецкой области в городе Ждановка горит шахта "Коммунарская".

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, на шахте произошел пожар на глубине 500 метров. На поверхность самостоятельно поднялись 129 горняков.

"Жертв и пострадавших нет. Работа шахты временно приостановлена. По состоянию на 7 часов 20 сентября, ликвидация пожара продолжается", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работает отделение государственной военизированной горноспасательной службы Минэнергоугля.

Ранее спасатели эвакуировали более 100 горняков из шахты "Коммунарская" из-за превышения уровня углекислого газа после проведения взрывных работ.

Напомним, 11 сентября произошел пожар на шахте "Артема" ГП "Луганскуголь" в городе Артемовск Луганщины.

208 горняков самостоятельно поднялись на поверхность, при этом один из них был травмирован. Однако один шахтер пропал без вести и его судьба до сих пор неизвестна.

Работа шахты временно приостановлена.