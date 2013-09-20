Опубликовано фото и видео с места ДТП в Крыму, где погибли два человека

Госслужба Крыма по чрезвычайным ситуациям опубликовала фото и видео с места смертельного ДТП под Симферополем, в котором два человека погибли при лобовом столкновении легкового Daewoo Lanos и грузовика Renault

Напомним, смертельное ДТП произошло в 14:30 19 сентября на трассе Симферополь–Армянск.

По данным ГУ ГСЧС Украины в АРК, в результате лобового столкновения легкового автомобиля Daewoo Lanos и большегрузного автомобиля Renault погибли водитель и пассажирка Lanos –оба 1963 года рождения.

Водитель автомобиля Renault не пострадал. На место происшествия был направлен оперативно-спасательный автомобиль ГУ ГосЧС.

По прибытии на место, спасателям пришлось освобождать тела погибших, которые были зажаты в автомобиле.

Как ранее писал "Главред", 7 сентября в Крыму произошло ДТП, в котором по вине гражданина России семь человек оказались на больничной койке.

Авария случилась на шоссе Солнечная Долина – Прибрежное, когда 35-летний водитель легковушки ВАЗ-2106, житель Нижегородской области России выехал на обочину и врезался в столб электросети.

В результате аварии водитель получил закрытую черепно-мозговую травму. Шестеро его пассажиров – жителей Солнечной Долины – тоже получили различные травмы. Все они были госпитализированы в больницу Судака, при этом трое пострадавших были в состоянии алкогольного опьянения.

Фото: crimea.mns.gov.ua