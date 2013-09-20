На Кировоградщине сожитель зарезал женщину с ребенком

На Кировоградщине милиционеры задержали по "горячим следам" 29-летнего жителя Новоархангельского района. За час до этого он нанес ножевые ранения своей сожительнице, ее 9-летнему сыну и 10-летней дочери.

Как сообщили в пресс-службе МВД, мать и сын умерли до приезда скорой помощи. Девочку с тяжелыми травмами доставили в больницу. За ее жизнь борются врачи.

По словам начальника Новоархангельского райотдела милиции Олег Щербаков, с подозреваемым, женщина жила три года. Вместе с ними жил и ее брат. Вечером сожитель вел себя агрессивно. Нетрезвый его дебош женщина с братом не воспринимали серьезно. С ним время от времени говорили и успокаивали. Но тот все равно нервничал. Около двух часов ночи брат хозяйки вышел из дома на улицу, а через минуту из дома послышался крик. Возвращаясь в помещение, мужчина столкнулся на пороге с сожителем. Тот выбежал из дома и быстро исчез в темноте. В комнатах было тихо. Войдя внутрь, мужчина увидел ранеными всех своих родных. Все лежали на полу. Удары ножом были нанесены преимущественно в спину. Очевидно, когда они от него убегали", - сказал он.

Мужчина побежал к соседям, попросил, чтобы те немедленно вызвали милицию и скорую помощь. Прибыв на место, врачи констатировали смерть его сестры и племянника. Девочку с самого утра оперируют. Ножевые удары ранили кишечник и другие жизненно важные органы.

"Сотрудники милиции вышли на след подозреваемого и задержали его. Он был ранен, полоснул себя ножом после того, как нанес удары по женщине и ее детях. От дома успел убежать на расстояние около 1 км. Как выяснилось, подозреваемый ранее был уже судим за кражи и разбойные нападения. Нигде не работал и постоянно употреблял алкогольные напитки, из-за чего, иногда случались психические расстройства", - рассказал Щербаков.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст . 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Подозреваемому грозит наказание в виде тюремного заключения на срок до 15 лет или пожизненно.

Напомним, в Днепропетровской области руководитель детского дома семейного типа в селе Цибульковка убил свою жену и 14-летнюю падчерицу, а затем повесился.