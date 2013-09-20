ДТП в Севастополе: один погибший, трое раненых

В пятницу, 20 сентября, утром в Севастополе произошло ДТП, жертвой которого стал один человек, еще трое – пострадали.

Как сообщает пресс-служба ГосЧС, авария произошла в 08:30, когда в Балаклавском районе между Ялтинским кольцом и поворотом на с. Штурмовое столкнулись BMW X5 и Toyota Avensis.

В результате ДТП пострадали 3 человека, находившиеся в джипе BMW. Из легковушки Toyota спасателям пришлось извлечь тело погибшего водителя.

Ранее "Главред" сообщал что 25 августа под Севастополем произошло ДТП: пьяный лихач на "Мерседесе" убил родителей 2-летнего ребенка. Ему грозит лишение свободы от пяти до десяти лет с лишением права управления транспортными средствами на срок до трех лет.

Фото: sv.mns.gov.ua