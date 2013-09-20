Павличенко-младший вскрыл вены после избиения в тюрьме – СМИ

Сергей Павличенко, осужденный по делу об убийстве киевского судьи Зубкова, после перевода в Харьковскую исправительную колонии усиленного режима № 12 был жестоко избит, после этого он вскрыл себе вены.

Об этом сообщает "Інформатор".

Как пишет издание, после избиения администрация колонии якобы с целью сокрытия следов пыток посадила его в штрафной изолятор.

Источник в Харьковской колонии № 12 сообщил изданию, что Павличенко в знак протеста против издевательств вскрыл себе вены. Сейчас он в крайне тяжелом состоянии находится в штрафном изоляторе, отмечает издание. Администрация колонии эту информацию опровергает.

"Это у нас обычная практика. Все это делается, чтобы не осталось следов побоев. Тогда порезанные вены администрация сможет списать на "психические расстройства" заключенного. И виновные, если и будут наказаны, то не за пытки, а за обычную невнимательность ... Мол, не доглядели ... "- сообщил источник издания.

Напомним, Павличенко не смогли доказать в Апелляционном суде свою невиновность. Решение суда первой инстанции осталось без изменений: Дмитрия Павличенко приговорили к пожизненному заключению, а Сергею дали 13 лет.