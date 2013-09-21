Нардеп рассказал, почему Павличенко вскрыл вены

Сергей Павличенко, осужденный по делу об убийстве киевского судьи Сергея Зубкова, пытался покончить с собой в Харьковской исправительной колонии.

Об этом заявил народный депутат от ВО "Свобода" Юрий Михальчишин в эфире одного из украинских телеканалов, пишет УНН.

"Мне стало известно, что незаконно осужденный Павличенко порезал себе вены. Ему, наверное, такой устроили пресс в колонии, он не выдержал", - сказал нардеп.

Напомним, младший Павличенко после перевода в Харьковскую исправительную колонию усиленного режима № 12 был жестоко избит, после этого он вскрыл себе вены.

Администрация колонии якобы с целью сокрытия следов пыток посадила его в штрафной изолятор.

Тюремщики эту информацию опровергают.

Как известно, Павличенко не смогли доказать в Апелляционном суде свою невиновность. Решение суда первой инстанции осталось без изменений: Дмитрия Павличенко приговорили к пожизненному заключению, а Сергею дали 13 лет.