ДТП на Днепропетровщине: джип сбил пятерых пешеходов, есть погибший и раненые

20 сентября, на Днепропетровщине в Кривом Роге поздно вечером на ул. Мопровская автомобиль SsangYong Korando допустил наезд на группу пешеходов.

По информации пресс-службы МВД, возле одной из АЗС автомобиль совершил наезд на пятерых пешеходов.

В результате аварии, один мужчина погиб на месте от полученных травм, четверо пешеходов с различной степени травмами госпитализированы.

Прибыв на место происшествия, сотрудники милиции выяснили, что 54-летний водитель автомобиля SsangYong не выдержал безопасной скорости движения и не справился с управлением. В результате этого он допустил наезд на группу пешеходов, которые двигались в попутном направлении с правого края проезжей части дороги.

По данному факту следственным отделом открыто уголовное производство с предыдущей правовой квалификацией по ч.2 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.

Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Напомним, 20 сентября, утром в Севастополе произошло ДТП, жертвой которого стал один человек, еще трое – пострадали.

фото: 0564.ua